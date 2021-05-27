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Верующие 28 мая поминают святого Пахомия. Отслужив в армии, он ушел в пустыню, где принял христианство и построил несколько монастырей.
Наши предки именовали святого Пахом Теплый, прозывали и Бокогреем. С этого дня окончательно становилось тепло, можно было погреться на солнышке.
Крестьяне старались до полудня закончить посев льна, овса и пшеницы. Еще сажали огурцы. Верили, что все семена, брошенные в землю 28 мая, быстро взойдут, заколосятся и зазеленеют на глазах, а также дадут богатый урожай.
Также на Руси считали: какая погода на Пахома, таким будет и лето.
НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ НА 28 МАЯ
ЧТО
НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 МАЯ
Вытираться чужим полотенцем не рекомендуется, а то придется отвечать за ошибки других и разбираться с чужими проблемами. Запрещено оставлять в доме немытую посуду, грязь и беспорядок: вместо денег в кошельке мусор окажется.
Не стоит сажать бобовые, кабачки и капусту – они не дадут хороших плодов. Брать сразу в руки деньги от кого-то, даже сдачу от продавца, нежелательно: придется рассчитываться по чужим долгам. Делиться любовными планами незамужним девицам не следует, иначе они не реализуются.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 28
МАЯ
Следует навести идеальный порядок в доме. Желательно отремонтировать инвентарь, почистить инструменты.
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