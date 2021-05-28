Приобретать что бы то ни было в эту субботу нежелательно

Убывающая Луна 29 мая останется в созвездие Козерога. У многих день пройдет спокойно. Благоприятное время для того, чтобы расслабиться, пообщаться с интересными людьми, развлечься, отправиться на свидание.

Овен

Все сумеют преодолеть Овны, если четко определятся с целями, будут сохранять самообладание и смогут приспособиться к любым условиям. Звезды советуют быть внимательными при оформлении документов и бережными с деньгами. Воздержитесь от знакомств.

Телец

Разбираться с делами по дому, на даче и важными бумагами придется Тельцам. Будьте осторожны во время работы с техникой и за рулем. Неожиданная дальняя поездка окажется увлекательной. Хорошо пройдет время в кругу старых друзей. Не ссорьтесь с домочадцами.

Близнецы

С запасом сил и финансами Близнецам следует обращаться как можно экономнее. Если этого не делать, то нехватка энергии приведет к сильной усталости, из-за которой пошатнется здоровье, а крупные расходы подорвут бюджет. Так что лучше поберечь и то, и другое.

Рак

Инициативы, решительности и воображения Ракам не занимать. Благодаря этому и умению сконцентрироваться вы сможете разобраться с давними проблемами и важными делами. Близкие помогут решить денежные вопросы. Найдите время для отдыха.

Лев

Поискать новое место работы и поучиться новому желательно Львам. Тем более, что предстоят встречи с людьми, которые могут повлиять на вашу карьеру. Вечером хорошо бы расслабиться и восстановить силы в тишине и одиночестве. Избегайте переедания и спиртного.

Дева

Ни финансовых, ни моральных затрат не понадобится Девам на воплощение задуманного. Но потребуется поддержка. Не стоит рассказывать о своей чудесной личной жизни: ее могут сглазить. Меньше говорите и суетитесь, не поднимайте тяжелого – надорветесь.

Весы

От путешествия на поезде Весам надо отказаться. Не исключены длительные финансовые проблемы. Вы захотите навести идеальный порядок дома. Чтобы не ухудшилось самочувствие, старайтесь не напрягаться. Отношения с любимым человеком будут прекрасными.

Скорпион

Для совместных дел Скорпионам этот день подходит. А обсуждать серьезные вопросы и спорить не стоит: поссоритесь с окружающими. Смело отправляйтесь в короткую поездку. Из-за чрезмерного романтического настроя есть вероятность потерять голову.

Стрелец

Шанс заняться перспективным делом появится у Стрельцов. Однако велик риск допустить ошибку, что приведет к значительным денежным потерям. У вас получится помирить близких. Проведите время со второй половинкой, проявите заботу и внимание – вам ответят тем же.

Козерог

Быть спокойнее и аккуратнее нужно Козерогам. Не торопитесь с выводами, действуйте по ситуации. После полудня отложите работу. Семейным лучше решить бытовые вопросы и побыть с детьми. Одиноким приятные эмоции подарит романтическое свидание.

Водолей

Составив план, реализовать давнюю мечту Водолеи сумеют. Есть вероятность получить доход и хорошие новости. Устройте встречу с друзьями, обсудите совместный досуг, поговорите откровенно. Позаботьтесь о здоровье – следите за питанием, займитесь спортом.

Рыбы

Определиться с верным направлением движения Рыбам поможет совет давнего приятеля. Будьте терпеливы в общении. Лишь бы как выполнять работу по дому не стоит, иначе проблем станет заметно больше. Для лучшего самочувствия чаще гуляйте на свежем воздухе.

На днях стало известно, что ожидает все знаки зодиака с 24 по 30 мая. Согласно астрологическому прогнозу Василисы Володиной, в субботу и воскресенье на уходящей неделе желательно развеяться, заменив привычные варианты проведения досуга новыми.

