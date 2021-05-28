Использовать во время еды ложки в эту субботу не следует, иначе в дом придет горе

Церковь особо чтит 29 мая игумена из Египта Феодора. Его называют Освященным за праведную жизнь.



ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 29 МАЯ

В народе преподобного величали Федором. Его прозвали Житником, так как было принято сеять яровые, в основном – жито, иногда ячмень и другие.

На Руси готовились к свадьбам. Верили, что для такого наступило более подходящее время: если начать подготовку в этот день, то будущие супруги проживут счастливо.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 29 МАЯ

После дождя бабочки не летают, значит, ненастье повторится.

Кучевые облака быстро движутся в одном направлении – к ясному и сухому дню.

Если лепестки кувшинок показались, заморозков уже не будет.

Припекающее солнце предвещает хорошее лето

Ранее цветение рябины сулит тепло в этот день, позднее – погожую осень.

Гром на Федора Житника указывает на богатый урожай.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 МАЯ

Не следует в этот день оставлять пищу на тарелках, иначе в дальнейшем придется питаться объедками. Использовать ложки тоже не положено: горе в дом придет. Наводить порядок в жилище, в то время как на огороде работа не выполнена, не разрешается, а то урожай бедный будет.

Много запретов касалось подготовки к бракосочетанию. Матери жениха не позволено выбирать свадебную одежду невесте и полотенце под ноги молодоженам – это приведет к ссорам свекрови и невестки. Не стоит брать у родных обручальные кольца: будущие супруги будут лгать друг другу. Подругам невесты не годится покупать на свадьбу одинаковые платья, в противном случае будущий муж станет изменять жене.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 29 МАЯ

На стол в этот день желательно подавать любые блюда, кроме первых. Остатки еды нужно отдать домашним животным. В огороде следует навести порядок: убрать сорняки, полить грядки и т.п.

Разрешено планировать свадьбу и готовиться к ней. Мать невесты должна покупать ей наряд и полотенце под ноги молодоженам, а туфли будущей новобрачной позволено выбирать только ей самой, причем без родных и подруг.

Ранее стало известно, что нельзя делать во время красной Луны. Это необычное и редкое космическое явление негативно влияет на самочувствие людей.

