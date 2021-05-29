Семидневка выдастся достаточно напряженной

По традиции Василиса Володина рассказала, какой для россиян будет новая неделя. Прогноз на период с 31 мая по 6 июня появился на личной инстаграм-странице астролога.

Первая особенность семидневки заключается в том, что Марс окажется в оппозиции к Плутону. Это может вызвать некоторые неприятности.

"Все вокруг дерутся, а вы держитесь!" – написала Володина.

Она отметила, что в этот период не стоит пытаться прыгнуть выше своей головы. Добиться больших успехов в различных сферах будет практически невозможно. Поэтому лучше не сопротивляться, зря тратя силы и нервы, а плыть по течению.

Темп недели будет задавать и ретроградный Меркурий. Ранее Василиса рассказывала, что это явление продлится с 30 мая до 23 июня.

Также на россиян повлияет трин [взаимное расположение планет на расстоянии 120 градусов друг от друга – прим. ред.] Солнца к Сатурну. Те, кто на протяжении новой недели будут проявлять выдержку и полагаться на здравый смысл, смогут минимизировать негативное влияние двух предыдущих особенностей.

Последняя особенность семидневки – вхождение Венеры в созвездие Рака и трин к Юпитеру. Благодаря этому удастся благополучно решить любовные вопросы. В парах воцарится гармония, поэтому нельзя упускать возможности провести больше времени со своей второй половинкой.

Ранее Володина сообщила, каким знакам зодиака повезет в июне.