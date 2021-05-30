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31 мая на Руси прозвали днем Федота Овсяника. Главные
символы этого народного праздника – дуб, овес и лен.
В этот день крестьяне сеяли лен. Многие приметы были связаны с дубом, который у наших предков пользовался большим уважением. Так, 31 мая, чтобы почтить это дерево, специально варили кисель из овса и выливали под его корни. При этом пить такой кисель считалось плохой приметой.
На Федота Овсяника лечили больную спину – знахари произносили над страдающим человеком специальные заговоры. По приметам во время этого обряда нужно было держать в руках веточку осины.
Если на улице тепло и в этот день зацвела рябина – значит, и лето будет погожим.
Особое внимание стоит уделить снам. Суеверные говорят, что если снится что-то нехорошее – сбудется. А счастливые сны, увиденные в это время, как правило, "пустые". Так, если вы во сне увидели, что падаете – это к болезни. Если с вами кто-то разговаривает, но вы не видите собеседника – значит, вам грозит опасность.
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