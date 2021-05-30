Незамужним девушкам не стоит проводить вечер дома

31 мая на Руси прозвали днем Федота Овсяника. Главные символы этого народного праздника – дуб, овес и лен.



Что можно делать 31 мая 2021 года

В этот день крестьяне сеяли лен. Многие приметы были связаны с дубом, который у наших предков пользовался большим уважением. Так, 31 мая, чтобы почтить это дерево, специально варили кисель из овса и выливали под его корни. При этом пить такой кисель считалось плохой приметой.

На Федота Овсяника лечили больную спину – знахари произносили над страдающим человеком специальные заговоры. По приметам во время этого обряда нужно было держать в руках веточку осины.

Что нельзя делать на Федота Овсяника

Суеверные люди говорили, что девушкам, которые хотят завести семью, не стоит сидеть дома. Чтобы не остаться в одиночестве, нужно обязательно хотя бы ненадолго выйти. Тогда, по приметам, можно вскоре выйти замуж.

Если вас кто-то позвал, нельзя оборачиваться. Народные приметы гласят, что это могут быть происки нечисти. Нужно подождать, пока к вам подойдут.

Дурной приметой считается в этот день дать кому-то ключи от дома или от своего кабинета на работе. Это к плохим переменам – придется искать либо новое жилье, либо новое место работы.

Приметы на 31 мая

Если на улице тепло и в этот день зацвела рябина – значит, и лето будет погожим.

Особое внимание стоит уделить снам. Суеверные говорят, что если снится что-то нехорошее – сбудется. А счастливые сны, увиденные в это время, как правило, "пустые". Так, если вы во сне увидели, что падаете – это к болезни. Если с вами кто-то разговаривает, но вы не видите собеседника – значит, вам грозит опасность.