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Космические эксперты предсказывают, что первая июньская неделя окажется сложным, но весьма многообещающим периодом в жизни большинства знаков зодиака.
Овен
Звезды обещают Овнам неделю, полную хлопот и неожиданных вестей. Если вы сумеете позитивно отнестись к происходящему, результаты вашей деятельности будут весьма успешными. Негативные оценки могут рассорить вас с родственниками.
Телец
В период с 30 мая по 6 июня Тельцы будут на высоте. Уровень их личного обаяния резко повысится. На этой неделе все внимание будет приковано к представителям данного знака зодиака. К вашему мнению будут прислушиваться, а ваше одобрение принимать с искренней благодарностью.
Близнецы
Астрологи обещают Близнецам успехи в трудовой деятельности. Деловые переговоры будут проходить на ура. При этом возможны некоторые трудности в личной жизни, а также небольшие ссоры в семье.
Рак
Ракам следует посвятить неделю с 30.05 по 01.06 самосовершенствованию и получению новых знаний. Представители этого знака остро нуждаются в раскрытии собственного потенциала, которое не удастся сделать без повышения уровня образования.
Лев
Для Львов наступит период переоценки ценностей. Им требуется трезво взглянуть на происходящее и пересмотреть свое отношение к окружающим. Излишняя требовательность негативно сказывается на взаимоотношениях с близкими людьми.
Дева
Астрологии сулят Девам наступление судьбоносного периода в жизни. Неделя будет полна новых открытий и свершений, которые способны перевернуть судьбу с ног на голову.
Весы
Весам стоит задуматься о серьезных переменах. Пришло время, когда пора воплотить самые смелые задумки в жизнь. Опорой для этого станет семья и ближайшие друзья.
Скорпион
Велика вероятность, что на этой неделе Скорпионы получат неожиданную финансовую поддержку. Возможна выплата премии или крупный выигрыш. Постарайтесь не терять голову и разумно вложите полученные денежные средства.
Стрелец
Стрельцам будет сопутствовать удача в сфере бизнеса и финансовых вложений. Также возможно продвижение по карьерной лестнице. В личной жизни представителей этого знака ждут перипетии, возможно начало нового романа.
Козерог
Козерогам следует внимательно наблюдать за знаками, которые им будет отправлять судьба. Прислушайтесь к интуиции, возможно, некоторые в вашем окружении строят козни против вас и вашей семье.
Водолей
Для Водолеев пришло время заявить о себе. Ваша задача – продемонстрировать высокий уровень компетентности с тем, чтобы зарекомендовать себя у руководства. Если все удастся, повышение по карьерной лестнице не придется долго ждать.
Рыбы
Рыбам стоит проводить время в окружении семьи и ближайших друзей. Лишние знакомства вам сейчас ни к чему. Укрепление связей с близкими людьми позволит с легкостью преодолеть все невзгоды, которые приготовила для вас судьба.
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