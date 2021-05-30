Некоторым повезло родиться под счастливой финансовой звездой

Известно, что удача по-разному обходится с людьми. Кому-то все дается легко, другим приходится прикладывать немало усилий для достижения цели. По мнению сведущего в этом вопросе эксперта Галины Янко, ряду знаков зодиака повезло с деньгами: к ним финансовая фортуна с самого рождения провернулась лицом.



Козерог

Представители этого знака являются настоящими магнитами для денег. Трудолюбие и упорность обеспечивают финансовую независимость Козерогов. При этом их взвешенные решения позволяют многократно приумножить имеющиеся капиталы.

Скорпион

Для Скорпионов очень важно быть среди лидеров. Они часто ввязываются в карьерную гонку или начинают соперничать с самыми успешными окружающими. Такая черта характера позволяет Скорпионам добиваться невиданных высот в сфере финансового благополучия.

Дева

Представителей этого знака зодиака сложно назвать людьми, которые гонятся за деньгами и наживой. Однако врожденная самокритика и стремление к совершенству позволяют Девам с легкостью продвигаться по карьерной лестнице и зарабатывать хорошие деньги.

Рыбы

У Рыб отлично развита интуиция, которая подсказывает им правильные решения в самых сложных ситуациях. Кроме того, представители этого знака воспринимают жизненные трудности как вызов и готовы идти вперед, несмотря на все невзгоды. Такие характеристики позволяют им добиться отличного результата в трудовой деятельности, отмечала таролог в беседе с изданием "Телепрограмма".

Телец

Любовь к роскошной жизни и желание ни в чем себе не отказывать двигают Тельцов к новым завоеваниям. Жизненный комфорт является одним из важнейших требований представителей этого знака. Для того чтобы добиться хорошего уровня дохода, Тельцы готовы много работать. Вселенная поощряет такое упорство и обеспечивает их финансовой независимостью.

Ранее был опубликован финансовый гороскоп на июнь. Некоторых знаков зодиака ждет удача в материальной сфере.