В этот вторник нежелательно брать у других или давать кому-то хлеб и соль, иначе бедствовать и голодать придется

Христиане поминают 1 июня святого Иоанна Угличского. Его по приказу дяди – Ивана Грозного – 32 года держали в темнице.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 1 ИЮНЯ

Наши предки именовали дату днем Ивана Долгого. Они много трудились в это время, считая, что это принесет достаток в дом.

Было принято сеять пшеницу и сажать огурцы. Женщины пекли пироги и угощали ими нуждающихся и бедных, соседей и детей на улице.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 1 ИЮНЯ

Дождь в этот день предвещает сухое лето.

Если вороны сидят, повернувшись клювами в одну сторону, сильный ветер налетит.

Холодно на Ивана Долгого, значит, весь июнь так будет.

Поющие днем петухи и сильно пахнущие цветы сулят ненастье.

Красноватое небо – к сильному ливню.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 1 ИЮНЯ

Носить старую и грязную одежду не положено, чтобы неприятности не накликать. Тосковать и печалиться не рекомендуется: летом дожди будут заливать. Не стоит просить у кого-то или давать другим хлеб и соль, иначе ждет нищета и голод.

Плохо обращаться с растениями не разрешается – это приведет к болезням всей семьи. Младенца нежелательно оставлять одного, а то он станет кричать и плакать от испуга.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 1 ИЮНЯ

Рано утром хорошо бы выйти во двор и улыбнуться восходящему солнцу, тогда лето теплым будет. Желательно раздать испеченные пироги – это привлечет удачу и тем, кто угощает, и тем, кто берет. Следует надеть новый или чистый праздничный наряд, чтобы время с июня по август радостно прошло, и урожай богатый вырос. Также надо вынести из дома все старое и ненужное.

Недавно "Утро.ру" писало, как уберечь огород от дурного глаза. В этом помогут давние народные приметы и суеверия.

