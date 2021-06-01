Гороскоп на 2 июня 2021 года

Гороскоп на 2 июня 2021 года
Фото: Утро.ру
Из-за неожиданно возникших обстоятельств в эту среду придется на ходу менять планы

Убывающая Луна 2 июня переберется в созвездие Рыб. Благоприятное время для плодотворной работы и хорошего отдыха. Нужно держать эмоции под контролем, чтобы не сказать и не сделать то, о чем позже придется жалеть. Возможны приятные знакомства и начало новых головокружительных романов.

Овен

Оптимизм и вера в свои силы помогут Овнам преодолеть все возникшие на пути трудности. Чтобы реализовать замыслы, нужна поддержка авторитетных людей. С приобретениями и решением финансовых вопросов следует повременить. А вот в любви повезет.

Телец 

Экономнее обращаться с деньгами надо Тельцам 02.06.2021: велик риск оказаться на мели, а то и угодить в долговую яму. С делами по дому вы справитесь. Удачной будет поездка. На светских мероприятиях есть шанс завести знакомства, которые пригодятся в дальнейшем.

Близнецы

Хорошо поработать надо Близнецам, пора для расслабления не наступила. Смело принимайтесь за новое дело и не жалейте сил – вас ждет успех и отличные перспективы. При этом будьте внимательны и осторожны. Есть вероятность помириться с теми, с кем в ссоре.  

Рак

Хвататься за все дела сразу Ракам нежелательно. Выберите самые важные и займитесь сначала ими. Избегайте походов по большим местам торговли: вас могут обокрасть. Устройте встречу с друзьями или старыми знакомыми. Позаботьтесь о самочувствии, отдохните.

Лев 

Повседневная работа доставит радость Львам 02.06. Вы получите от руководства задание, которое воодушевит, и сможете проявить все свои лучшие способности. Не исключена возможность отправиться в далекое и увлекательное путешествие, подготовьте все необходимое.

Дева

Знания и опыт Дев на работе оценят по достоинству. Очень велика вероятность получить повышение или солидную прибавку к зарплате. Приятным будет общение с близкими, вы хорошо проведете время. В личной жизни возможны перемены, хорошие или нет – зависит от вас.

Весы

Благодаря настойчивости в достижении целей и неиссякаемой энергии Весы добьются желаемых результатов во многом. Вам поступят довольно выгодные предложения, которые вы примете и останетесь довольны. Воздержитесь от приобретений и кредитов.

Скорпион

Тяжело придется 2 июня Скорпионам. Навалятся большие финансовые и личные проблемы. Успокойтесь и потерпите. Отложите дальние поездки. Если будете экономнее, сможете осуществить давнюю мечту. Избежать нервного истощения помогут длительная прогулка и сон.

Стрелец

Напряженная работа предстоит Стрельцам, трудиться придется не только за себя. Денежные трудности вы успешно преодолеете. Хорошее время для покупок. Семейным пора задуматься о том, где провести отпуск. Одинокие могут встретить свою вторую половинку.

Козерог

Принять выгодные и правильные решения Козероги сумеют благодаря хорошо развитой интуиции. Можно себя побаловать чем-то вкусным или красивыми вещами, а то и давнее желание исполнить. Досуг, проведенный с друзьями и близкими, доставит много удовольствия.

Водолей

На работе у Водолеев 2 июня все пойдет привычным путем. Решать финансовые вопросы следует не спеша. Пришло время заняться домашними делами. Не исключено, что у вас завяжется служебный роман или произойдет встреча, которая полностью изменит жизнь.

Рыбы

Сложные дела Рыбам желательно отложить: переутомление способно вызвать обострение хронической болезни. Хорошее время для смены обстановки – отправляйтесь в поездку, она будет интересной. Вероятно знакомство, которое перерастет в роман.

Недавно сообщалось, какие знаки зодиака ждет неудачный июнь. Они столкнутся с проблемами в семье или на работе. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Пашинян оскорбительно высказался о России и самовольно приказал пустить ракеты

Политик не захотел согласовывать действия с Москвой

Лукашенко рассказал об обещании Путина по ценам на российский газ

Белоруссия планирует выторговать у России льготы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей