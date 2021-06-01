Продолжать идти после того, как рыжая кошка перебежала дорогу, в эту среду запрещено – начнутся серьезные проблемы с деньгами

Верующие поминают 2 июня святого Фалалея. Этот молодой врач не захотел отрекаться от веры в Иисуса Христа, за что был казнен.

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 2 ИЮНЯ

В народе дату именовали Фалалей Огуречник, ведь принято было сажать огурцы. Прозывали и Грядочником, что тоже было связано с огородными работами.

Сажать огурцы нужно было скрытно, чтобы никто не видел. Особенно остерегались чужих глаз на самой первой грядке: верили, будто стоит кому-то посмотреть – плоды родятся желтые, кислые, а то и вовсе засохнут.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 2 ИЮНЯ

Сильно жалящие пчелы предвещают ненастье.

Облака находятся высоко и движутся медленно – к хорошей погоде.

Если утки весь день плещутся и ныряют в воде, пойдет дождь.

Под вечер густо роса легла, значит, на следующий день ожидается много солнца.

Осадки на Фалалея сулят засушливый июнь.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 2 ИЮНЯ

Большая часть запретов в этот день связана с детьми. Стричь малышей, которым не семи лет, не положено – они лишатся защиты от сглаза.

Не разрешается отдавать чужим одежду ребенка, которая стала ему мала: он будет медленно расти. Оставлять детей с посторонними не следует, чтобы не навлечь беды.

Беременным женщинам не годится шить, вязать спицами и крючком, делать узлы. Продолжать идти после того, как рыжая кошка перебежала дорогу, не рекомендуется – начнутся серьезные проблемы с деньгами.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 2 ИЮНЯ

Разрешается сажать огурцы. Хорошо бы заняться спортом. Вечером желательно побыть с семьей. Следует прогуляться и подышать свежим воздухом.

Ранее были названы приметы и суеверия, связанные с финансовым благополучием. Используя их, можно добиться, чтобы деньги постоянно водились в доме.

