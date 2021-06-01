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Верующие поминают 2 июня святого Фалалея. Этот молодой врач не захотел отрекаться от веры в Иисуса Христа, за что был казнен.
В народе дату именовали Фалалей Огуречник, ведь принято было сажать огурцы. Прозывали и Грядочником, что тоже было связано с огородными работами.
Сажать огурцы нужно было скрытно, чтобы никто не видел. Особенно остерегались чужих глаз на самой первой грядке: верили, будто стоит кому-то посмотреть – плоды родятся желтые, кислые, а то и вовсе засохнут.
Большая часть запретов в этот день связана с детьми. Стричь малышей, которым не семи лет, не положено – они лишатся защиты от сглаза.
Не разрешается отдавать чужим одежду ребенка, которая стала ему мала: он будет медленно расти. Оставлять детей с посторонними не следует, чтобы не навлечь беды.
Беременным женщинам не годится шить, вязать спицами и крючком, делать узлы. Продолжать идти после того, как рыжая кошка перебежала дорогу, не рекомендуется – начнутся серьезные проблемы с деньгами.
Разрешается сажать огурцы. Хорошо бы заняться спортом. Вечером желательно побыть с семьей. Следует прогуляться и подышать свежим воздухом.
Ранее были названы приметы и суеверия,
связанные с финансовым благополучием. Используя их, можно добиться, чтобы
деньги постоянно водились в доме.
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