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Православные 3 июня особо чтут равноапостольных Константина и Елену. Этот царь первым в Риме официально разрешил принимать христианство, а его мать известна тем, что у нее были животворящий Крест, гроб Господень и другие реликвии Страстей.
На Руси дату называли в честь царицы – днем Елены, Алены, Еленой Льносейкой, Посевницей, Льняницей или Олениным днем. Считали, что имя ее похоже на распространенное и важное для народа растение – лен. Его и сеяли после полудня 3 июня. И выполняли специальные ритуалы. В сеятели подбирали высоких мужчин – чтобы лен сильнее рос вверх, а некоторые женщины во время посева раздевались догола: по поверью, лен, увидев раздетую бабу, пожалеет ее и вырастет побольше – чтобы у бедной было из чего рубаху соткать.
Именовали день также Константин Овсяник. Сеяли в это время и овес.
1. Не следует девушкам заплетать косы – волосы испортятся.
2. Женщинам не разрешается тепло одеваться: холод не уйдет.
3. Выбрасывать скорлупу от яйца не позволено, чтобы в доме всегда было взаимопонимание.
4. Стирать пыль на лампах не стоит, иначе ждут разочарования и обманы.
5. Запрещено носить одежду темного цвета, а то испортятся отношения с любимым человеком: начнутся измены и ссоры.
6. Не рекомендуется, спорить, ругаться и сплетничать.
7. Поднимать найденные на земле сережки – это может навлечь болезнь.
Позволяется тщательно расчесать и распустить волосы, тогда они будут хорошо расти, станут длинными и не будут путаться. Следует надевать светлую одежду, чтобы помириться тем, кто в ссоре, и жить долго. Желательно, сварив яйцо, съесть его, а скорлупу растереть в порошок и рассыпать в доме – на здоровье и достаток.
Не так давно "Утро.ру" писало, какой
рукой брать и отдавать деньги Определенные
ритуалы могут поспособствовать финансовому успеху.
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