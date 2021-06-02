Первый месяц лета посвятите семье

Со 2 июня Венера перейдет в созвездие Рака. Там планета любви пробудет до 27 июня. Какие знаки ощутят на себе влияние этого космического события, рассказала астролог Анастасия Широкова.

Венера – это планета, ответственная не только за красоту и любовь, но и за то, каким мы видим этот мир. Она помогает понять, как достичь чувства внутренней гармонии, спокойствия.

Посмотреть, в каком знаке у вас расположена Венера, можно с помощью натальной карты. Однако есть более простой способ. Как правило, эта планета не отходит далеко от Солнца, поэтому Венере в Раке часто встречается у представителей Тельцов, Близнецов, Раков, Львов и Дев.

В том случае, если вы счастливый обладатель такого сочетания, то, скорее всего, вы очень чувствующий и нежный человек, но при этом любящий покапризничать, если что-то идет не по вашему.

"Это очень интересный и важный период, который случается раз в год, и в этот момент вы заново проживаете все то, что эта планета привносит в вашу жизнь",

– отметила астролог в разговоре с "Пятым каналом".

Также влияние планеты любви ощутят на себе Раки, Скорпионы, Рыбы, Тельцы, Девы и Козероги. Представители этих знаков зодиака почувствуют прилив сил и энергии. Огненным и воздушным знакам повезло меньше. Чтобы легко перенести этот период, уделите время семье и домашним делам.

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