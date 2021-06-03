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Церковь поминает 4 июня Василиска Команского. Он много страдал и был казнен за веру в Иисуса Христа.
Наши предки верили не только в святого. Они считали эту дату временем появления на свет василиска – чудовища с гребнем на голове, которое способно дыханием или взглядом уничтожить все вокруг. Потому именовали ее днем Василиска.
Также величали 4 июня Васильковым днем – по цветку, созвучному по названию. Бывало, что и кликали днем Василисы Соловьихи, или Соловьиным, и с утра ходили слушать заливистые трели неброских с виду пташек.
Заниматься огородными и полевыми работами не разрешается, иначе вместо всего, что посажено, вырастут лишь васильки да полынь. Жене стричь мужа не стоит – это на несколько лет сократит ему жизнь.
Идти на собеседование, искать новое место работы не положено: грозит неудача. Ловить соловьев и сажать их в клетки не годится, или в дом придет горе.
Незамужним запрещено плакать в Васильковый день, а то весь год будут в слезах. Привораживать любимого человека не следует – он станет злым и хитрым, будет обманывать.
Нужно заниматься домашними делами. Желательно собираться с родными и семьей, рассказывать смешные истории, шутить – и беды обойдут стороной. Одиноким девушкам и женщинам следует радоваться и смеяться, тогда все в жизни будет хорошо, и суженого удастся встретить.
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