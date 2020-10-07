Российского лидера своеобразно поздравили с днем рождения

Наверное сотрудники американской дипмиссии в Москве были здорово удивлены, когда сегодня посмотрели в окно. Прямо перед ними появилось огромное изображение Путина.

Глава РФ на этом баннере выглядит довольным и веселым. На его губах играет радостная улыбка, на щеках ямочки. Одет Владимир Владимирович в камуфляж.

А внизу только одна фраза. "Happy birthday president number one" – написали неизвестные авторы по-английски, что в переводе означает: "С днем рождения, президент номер один!".

Happy bday president number one



В Москве напротив американского посольства неизвестные вывесили баннер с поздравлением президента Владимира Путина с днем рождения. pic.twitter.com/hBcqbKstts — Путин сегодня (@Putintoday_ru) October 7, 2020

Некая Белая Леди поделилась впечатлениями от увиденного в соцсети. "Глаз и душу радует!" – призналась она.

В среду, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 68 лет. Он проводит этот день, как и много других в году, на работе. И считает, что так и должно быть. Что же касается празднования очередной годовщины, то, как это делает президент России, мало кто знает ведь, по его же словам, это всего лишь день рождения, а не национальный праздник.

Ранее президент России оценил сравнение американского лидера со своим щенком. А также рассказал кого хотел бы видеть будущим руководителем США.