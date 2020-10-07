Покоритель космоса уверен, что во время освоения планеты люди будут чувствовать себя на ней как дома

Люди уже привнесли жизнь на Марс, когда стали отправлять туда автоматические станции с планетоходами. Именно эти устройства, завезенные с Земли вместе с самыми простейшими микроорганизмами на их поверхности, и стали причиной медленного зарождения жизни на Красной планете, считает космонавт Олег Артемьев.

Он отметил, что эти простейшие бактерии смогли выжить, несмотря на особенность условий на Марсе. Теперь им предстоит многолетняя эволюция.

Артемьев напомнил, что в МКС был проведен эксперимент под названием "Тест", призванный доказать способность микробов к выживанию в открытом космическом пространстве. Человек, ступив на Марс, уже обнаружит какие-то условия для жизни, приближенные к земным.

Артемьев был участником космических программ, выполнив два полета на борту МКС, общая длительность которых составила 366 дней, также совершил три выхода в открытое космическое пространство общей продолжительностью в 20 часов, сообщает РИА "Новости".

Ранее ученым удалось обнаружить остатки органических соединений на поверхности древнего марсианского метеорита, обнаруженного в Антарктиде в 1984 году. Исследователи предположили, что около 4 млрд лет назад на Марсе царила жизнь.

Не так давно специалисты и Японии заявили, что наличие темных пятен на поверхности Венеры могут быть доказательством жизни на этой планете.