Ученые предсказали гибель 10 миллионов из-за опасной бактерии

Ученые предсказали гибель 10 миллионов из-за опасной бактерии
Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Новый кризис стремительно приближается из-за COVID-19

Пока весь мир охвачен пандемией коронавируса, ученые из США предупредили о новой глобальной угрозе. Причем инфекция из Китая только усугубляет кризис.

Порядка 700 тыс. человек в год умирает от бактерии особенно устойчивого вида. Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году жертв инфекции может стать около 10 миллионов.

Устойчивость микроорганизмов связана с чересчур частым использованием антибиотиков в различных сферах. Именно поэтому многие бактериальные инфекции, такие как гонорея, туберкулез и сальмонеллез порой невозможно вылечить.

Так, из-за бесконтрольного применения антибиотиков мир рискует столкнуться с новым агрессивным патогенным организмом, передает Science Alert. Кризис из-за супербактерии только накаляется, а из-за коронавируса ситуация становится значительно хуже, сообщил профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди.

Напомним, что пандемия коронавируса набирает обороты – в России число зараженных постепенно увеличивается. Ранее ученые раскрыли необычное свойство инфекции.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

"Вопрос диалога с Путиным закрыт": почему Россия объявила Тихановскую в розыск

Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском

Россиянам грозят массовые увольнения до конца года

Сокращать штат будут в каждой пятой компании

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей