Курс рубля
- Рубль опускают спекулянты из США - экономист
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
- Дело не в пандемии: финансист объяснил падение курса рубля
Пока весь мир охвачен пандемией коронавируса, ученые из США предупредили о новой глобальной угрозе. Причем инфекция из Китая только усугубляет кризис.
Порядка 700 тыс. человек в год умирает от бактерии особенно устойчивого вида. Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году жертв инфекции может стать около 10 миллионов.
Устойчивость микроорганизмов связана с чересчур частым использованием антибиотиков в различных сферах. Именно поэтому многие бактериальные инфекции, такие как гонорея, туберкулез и сальмонеллез порой невозможно вылечить.
Так, из-за бесконтрольного применения антибиотиков мир рискует столкнуться с новым агрессивным патогенным организмом, передает Science Alert. Кризис из-за супербактерии только накаляется, а из-за коронавируса ситуация становится значительно хуже, сообщил профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди.
Напомним, что пандемия коронавируса набирает обороты – в России число зараженных постепенно увеличивается. Ранее ученые раскрыли необычное свойство инфекции.
Москва настроена на дальнейшую интеграцию с Минском