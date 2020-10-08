Новый кризис стремительно приближается из-за COVID-19

Пока весь мир охвачен пандемией коронавируса, ученые из США предупредили о новой глобальной угрозе. Причем инфекция из Китая только усугубляет кризис.

Порядка 700 тыс. человек в год умирает от бактерии особенно устойчивого вида. Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году жертв инфекции может стать около 10 миллионов.

Устойчивость микроорганизмов связана с чересчур частым использованием антибиотиков в различных сферах. Именно поэтому многие бактериальные инфекции, такие как гонорея, туберкулез и сальмонеллез порой невозможно вылечить.

Так, из-за бесконтрольного применения антибиотиков мир рискует столкнуться с новым агрессивным патогенным организмом, передает Science Alert. Кризис из-за супербактерии только накаляется, а из-за коронавируса ситуация становится значительно хуже, сообщил профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди.

Напомним, что пандемия коронавируса набирает обороты – в России число зараженных постепенно увеличивается. Ранее ученые раскрыли необычное свойство инфекции.