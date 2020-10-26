Сенсационное открытие американцев на Луне оказалось российским

Сенсационное открытие американцев на Луне оказалось российским
Фото: Robert Michael/dpa/www.globallookpress.com
Для России наличие следов жидкости на освещенной стороне Луны уже давно не новость

Специалисты НАСА провели ряд исследований лунной поверхности и зафиксировали, что на солнечной стороне ночного светила есть следы воды. Однако российским ученым об этом известно еще с 2010 г., сообщил завлабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

В комментарии РИА "Новости" эксперт отметил, что ранее американские ученые отвергали научные разработки коллег из России. А теперь сами рассказывают о таком же "открытии".

В своем заявлении ученые из США отмечали, что до этого момента считалось, что вода в виде льда присутствует на Луне только в труднодоступных местах, откуда человек на данном этапе развития технологий ее достать не может.

Однако их "открытие" говорит о том, что космические базы, возможно, смогут брать воду прямо с поверхности Луны. Гендиректор НАСА Джим Брайденстайн в своем микро-блоге в "Твиттер" отметил, что для таких оптимистичных прогнозов пора рано, но обнаружение воды на освещаемой Солнцем стороне Луны – настоящий "прорыв". Впрочем, наши ученые сделали этот "прорыв" еще 10 лет назад.

Ранее российский космонавт сообщил о жизни на Марсе. Покоритель космоса уверен, что во время освоения планеты люди будут чувствовать себя на ней как дома.

Ольга ФЕДОРОВА

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