Появилось очередное докательство существования инопланетян

На Марсе обнаружено "место крушения НЛО". Об этом заявил один из тайваньских уфологов.

Скотт Уоринг рассказал, что сделал это открытие, разглядывая снимки NASA. На фото он увидел в песке Красной планеты объект в форме плоского диска и сразу решил, что это рухнувший там корабль инопланетян.

По словам уфолога, этот неопознанный летающий объект напоминает ранее замеченный бывшим американским конструктором реактивных автомобилей Бобом Лазаром. Тот в свое время также говорил о доказательствах существования внеземной жизни, передает Express..

В 1989 году изобретатель сообщил о своем участии в экспериментальных полетах на летающей тарелке в Area S4, или Зоне 51. И отметил, что у США есть девять таких аппаратов, они находятся в огромном ангаре, расположенном в горе у этого места.

Ранее стало известно о доказательствах того, что инопланетяне не только существуют, но и побывали на Земле. И у людей есть возможность изучить летательные аппараты пришельцев.