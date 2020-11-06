"Прекраснейшее зрелище": на Кубани засняли падение метеорита

"Прекраснейшее зрелище": на Кубани засняли падение метеорита
Фото: pixabay.com
На кадрах четко видно движение небесного тела

Жителю Краснодарского края посчастливилось стать очевидцем завораживающего космического явления. Утром в небе над поселком Кубань пролетел метеорит. Яркий пришелец из космоса пронесся высоко над поселением и скрылся за облаками.

"Сегодня утром в 7:02 видел прекраснейшее зрелище – падение метеорита!", – делится впечатлениями автор ролика.

По его наблюдениям, космический объект был примерно с футбольный мяч. Ролик размещен на странице "Типичный Кропоткин" в "Инстаграм".


Сообщается, что небесное тело приземлилось в районе Казанской горы.

"Я тоже видела", "Да, зрелище было красивое", "Завораживает!", "Ух ты, красиво", – отмечаются в комментариях неравнодушные пользователи Сети.

Кстати, многие космические явления оказывают прямое влияние на человека. Например, магнитные бури серьезно могут ухудшить самочувствие. Ранее сообщалось, как бороться с последствиями вспышек на Солнце.  

Ольга ФЕДОРОВА

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