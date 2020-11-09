"Сириус" станет обладать статусом федеральной территории

В скором времени законодатели рассмотрят проект закона, который определит значение "федеральная территория". Такой термин появился после обновления Конституции России. Таким образом, организованный на основе олимпийской инфраструктуры городской округ Сириус станет территориальной единицей с особым устройством госвласти.

Выстроенные к Олимпиаде в Сочи объекты будут федерализовы, а спортивную площадку преобразуют в город-университет. Как стало известно изданию "Коммерсантъ" сегодня в Думу поступит законопроект, который предпишет создать федеративную территорию в Имеретинской низменности – там, где прошли Зимние Игры-2014.

С 2015 г. созданный по распоряжению российского лидера Владимира Путина фонд "Талант и успех" занимается развитием образовательного центра "Сириус", созданного на базе оставшихся после Игр объектов. По сути, именно он будет основной ФТ.

Получение "Сириусом" статуса федеративной территории открывает перспективы появления в Сочи города с государственным регулированием, которое полностью ориентировано на его целостное инновационное развитие.

Таким образом, на базе будущей ФТ будет реализована "университетская" модель комплексного развития территории. По замыслу авторов инициативы в "Сириусе" будет создан полноценный город с сильным вузом.

Задача ФТ – появление в России современного городского образования на базе объектов Зимней Олимпиады с мощным многопрофильным образовательным центром и научным центром, который будет заниматься решением практических задач, а не проводить "эксперименты ради экспериментов".