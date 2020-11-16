Святой старец предупредил о конце света

Святой старец предупредил о конце света
Фото: Fotostand / Voelker/www.globallookpress.com
Россия станет великой, но родится Антихрист, и наступит апокалипсис

В последнее время в интернете не раз публиковались так называемые  пророчества Серафима Саровского, которые сохранились в записях, находившихся в архиве священнослужителя Павла Флоренского. В них якобы говорится о конце света.

Апокалипсис наступит после того, как наша страна объединится с другими землями. И появится Гога Магога – непобедимое всероссийское царство, которое станет грозой для всех народов.

Однако, как только население России в результате слияния территорий достигнет 180 миллионов, на свет появится Антихрист.  Он родится в великом городе между Санкт-Петербургом и Москвой, который станет еще одной столицей и будет назван не то "Москво-Петроград", не то "Град конца", передает выдержки из предсказания "Царьград".

Все это вымысел, такие пророчества ничем не доказаны, не раз заявляли в Православной церкви. Однако, так как в мире складывается тяжелая ситуация в экономике и геополитике, осложняющаяся пандемией коронавируса, немало людей верят в такие предсказания.  

Как сообщалось ранее, епископ Русской православной церкви Игнатий Брянчанинов говорил, что Антихрист придет в Россию и принесет с собой раздор. Люди забудут о морали, перестанут верить в бога и самой главной ценностью будут считать деньги, пророчил святой.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Отыграть назад: Лукашенко может сделать сына президентом – политолог

Искренность Батьки вызвала сомнения

Приметы на 16 ноября: что нельзя делать на Анну Холодную

Народные традиции и суеверия – чем занимались наши предки, а чего старались избегать, чтобы не накликать беду

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей