Россия станет великой, но родится Антихрист, и наступит апокалипсис

В последнее время в интернете не раз публиковались так называемые пророчества Серафима Саровского, которые сохранились в записях, находившихся в архиве священнослужителя Павла Флоренского. В них якобы говорится о конце света.

Апокалипсис наступит после того, как наша страна объединится с другими землями. И появится Гога Магога – непобедимое всероссийское царство, которое станет грозой для всех народов.

Однако, как только население России в результате слияния территорий достигнет 180 миллионов, на свет появится Антихрист. Он родится в великом городе между Санкт-Петербургом и Москвой, который станет еще одной столицей и будет назван не то "Москво-Петроград", не то "Град конца", передает выдержки из предсказания "Царьград".

Все это вымысел, такие пророчества ничем не доказаны, не раз заявляли в Православной церкви. Однако, так как в мире складывается тяжелая ситуация в экономике и геополитике, осложняющаяся пандемией коронавируса, немало людей верят в такие предсказания.

Как сообщалось ранее, епископ Русской православной церкви Игнатий Брянчанинов говорил, что Антихрист придет в Россию и принесет с собой раздор. Люди забудут о морали, перестанут верить в бога и самой главной ценностью будут считать деньги, пророчил святой.