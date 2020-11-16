Российские ученые доказали возможность выживания на Марсе

Российские ученые доказали возможность выживания на Марсе
Фото: pixabay.com
На планете могут находиться микроорганизмы с Земли

Микроорганизмы, которые обитают в грунте Земли, могут выжить на Марсе. Такое открытие сделали сотрудники кафедры биологии почв факультета почвоведения МГУ.

Ученые впервые исследовали влияние перхлоратов на земные аналоги микроорганизмов другой планеты и выяснили, что вещества не приводят к их гибели, а наоборот, увеличивают численность. Это и позволило предположить, что организмы с нашей планеты могут существовать на Марсе.

Космические миссии помогли установить, что в грунте Марса присутствуют перхлораты в концентрации около 0,5-1%. По мнению ученых, благодаря этому на планете может образовываться и сохраняться жидкая вода.

Специалисты также отметили, что концентрация вещества в 5% не только повышает численность микроорганизмов в грунте Марса, но и сохраняет большее биоразнообразие, чем в образцах, которые не были увлажнены раствором. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Astrobiology.

А недавно тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Марсе место крушения НЛО. Специалист увидел след от инопланетного корабля на снимках NASA.

Карина СИРАЗОВА

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