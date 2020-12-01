Китай посадил аппарат "Чанъэ-5" на Луну

Зонд будет собирать грунт этого космического объекта

Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно сел на видимую сторону Луны. Это первая подобная миссия с 1976 года. Тогда на космический объект зонд отправлял СССР. 

О посадке сообщил CGTN в "Твиттер". 

В задачи зонда входит сбор грунта и доставка его на Землю. Китай настроен в будущем построить на Луне базу. 

Полина ИВАНОВА

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