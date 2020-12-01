Зонд будет собирать грунт этого космического объекта

Китайский аппарат "Чанъэ-5" успешно сел на видимую сторону Луны. Это первая подобная миссия с 1976 года. Тогда на космический объект зонд отправлял СССР.

О посадке сообщил CGTN в "Твиттер".

В задачи зонда входит сбор грунта и доставка его на Землю. Китай настроен в будущем построить на Луне базу.