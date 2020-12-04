Кадры были сделаны американским летчиком, утверждает источник

Американские СМИ опубликовали фотографию, которая, согласно заявлениям источника, является частью материала оперативной группы Пентагона по НЛО. На кадрах изображен некий объект, находящийся на высоте 10 километров. Как отмечает Daily Mail, обнародованное фото представляет собой доказательство того, что инопланетные гости могут действовать в воздухе.

Согласно приведенным данным, в Сети произошла утечка отчетов военного ведомства США. В нем содержалась упомянутая фотография, на которой изображен неизвестный объект, парящий над Атлантическим океаном.

Как сообщает издание, фото сделано в 2018 году одним из военных летчиков США. Военнослужащий заснял неопознанный объект на камеру своего смартфона у восточного побережья Соединенных Штатов.

Отмечается, что в кадры попал некий объект серебряной окраски, а само фото было сделано на заднем кресле в кабине военного истребителя, по всей видимости, F/A-18.

По словам опрошенных экспертов, указанный материал является свидетельством очередного "экстраординарного разоблачения", дающим возможность понять, каким образом американское правительство пытается решить "проблему НЛО".

В самом Пентагоне не ответили на запрос издания с просьбой подтвердить подлинность просочившегося фото.

Ранее тайваньский уфолог Скотт Уоринг рассказал о сделанном открытии на Марсе, в ходе которого было обнаружено место крушения НЛО.