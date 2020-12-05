Что стало с затерянной 75 лет назад в Бермудах эскадрильей: мнение ученого

Что стало с затерянной 75 лет назад в Бермудах эскадрильей: мнение ученого
Волна. Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/www.globallookpress.com
Австралийский профессор приоткрыл завесу тайны над странным событием

Загадка Бермудского треугольника уже много десятилетий будоражит умы исследователей и простых людей. Возможно, в серии необъяснимых исчезновений кораблей и самолетов станет на одну таинственную пропажу меньше. По крайней мере австралийский исследователь Шейн Саттерли считает, что раскрыл причину исчезновения самолетов американской эскадрильи.

Трагический инцидент произошел ровно 75 лет назад – воздушные суда пропали с радаров 5 декабря 1945 года. В морской пучине сгинули пять торпедоносцев с 14 членами экипажа. Поисковая команда из 13 человек, которая была отправлена для спасения "Рейса 19", тоже не вернулась на базу.

Многие считают эту трагедию связанной с мистической атмосферой Бермудского треугольника. Однако австралийский профессор с этим не согласен. По его мнению, ничего паранормального в этом и ряде других инцидентов нет. Саттерли заявляет, что в Бермудах пропадает лишь ненамного больше объектов, чем в других местах мирового океана. При этом сейчас лайнеры частенько бороздят просторы в "опасной зоне", однако все они спокойно выполняют свои маршруты, передает слова австралийца издание "9 News".

Что касается "Рейса 19" – Саттерли уверен, что причиной гибели эскадрильи стала ошибка командира Тейлора. По мнению исследователя, он выбрал неправильный курс, из-за чего самолеты разбились о воду и затонули. Саттерли напомнил, что большая часть экипажа состояла из стажеров, так что у в них не было опыта выживания в экстренных ситуациях. То, что обломки самолетов так и не были найдены, тоже легко объясняется – существующая техника пока не в состоянии досконально сканировать океанское дно.

К слову, с тем, что ничего мистического в пропаже кораблей и самолетов в этой области нет, согласны и другие эксперты. 

Ольга ФЕДОРОВА

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