На Землю обрушится облако солнечной плазмы

На Землю обрушится облако солнечной плазмы
Фото: pixabay.com
Удивительное явление произойдет совсем скоро

В ночь с 9 на 10 декабря нашу планету окутает облако плазмы, которое было выброшено во время мощной вспышки на Солнце. Эксперты предупреждают людей о серьезных геомагнитных изменениях в этот период.

Кроме того, необычное природное явление будет сопровождаться северным сиянием – полюбоваться красочными переливами смогут жители Санкт-Петербурга и Мурманска.

Как объяснили эксперты Физического института РАН, облако плазмы окутает планету вследствие мощного выброса солнечного вещества из-за вспышки на небесном светиле, которая произошла 7 декабря.

Солнечная плазма накроет нашу планету примерно на сутки – облако рассеется где-то в середине четверга.

Метеозависимым жителям планеты придется несладко, зато любителям необычных космических явлений выпал отличный шанс насладиться видом северного сияния, отмечает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в декабре Россию накроют мощные магнитные бури. Первые перепады поля Земли начнутся уже 10 декабря.

Ольга ФЕДОРОВА

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