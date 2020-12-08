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В ночь с 9 на 10 декабря нашу планету окутает облако плазмы,
которое было выброшено во время мощной вспышки на Солнце. Эксперты предупреждают
людей о серьезных геомагнитных изменениях в этот период.
Кроме того, необычное природное явление будет сопровождаться северным сиянием – полюбоваться красочными переливами смогут жители Санкт-Петербурга и Мурманска.
Как объяснили эксперты Физического института РАН, облако плазмы окутает планету вследствие мощного выброса солнечного вещества из-за вспышки на небесном светиле, которая произошла 7 декабря.
Солнечная плазма накроет нашу планету примерно на сутки – облако рассеется где-то в середине четверга.
Метеозависимым жителям планеты придется несладко, зато любителям необычных космических явлений выпал отличный шанс насладиться видом северного сияния, отмечает телеканал "360".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в декабре Россию накроют мощные магнитные бури. Первые перепады поля Земли начнутся уже 10 декабря.
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