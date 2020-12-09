Жителей России предупредили о сильной магнитной буре

Эксперт не исключил появление радиопомех

Магнитная буря категории G2 может обрушиться на Землю 10 декабря. По словам главы Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, вероятно возникновение сильных северных сияний в Мурманске и Норильске .

Пик радиоактивности возникнет в ночь на 10 декабря. В это время будет весьма нелегко заснуть, передает МИР24.

Петрукович заявил, что к вечернему времени суток можно будет оценить расстояние, на каком расстоянии возникшая на Солнце вспышка оказалась от нашей планеты, о чем писала "Свободная Пресса". Сильных потрясений ожидать не стоит, однако в некоторых частях планеты могут произойти помехи, о чем эксперт заявил в интервью телеканалу "Звезда".

Ранее сообщалось о том, что увидеть северное сияние могут жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Егор МАЛКОВ

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