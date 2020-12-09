Эксперт не исключил появление радиопомех

Магнитная буря категории G2 может обрушиться на Землю 10 декабря. По словам главы Института космических исследований РАН Анатолия Петруковича, вероятно возникновение сильных северных сияний в Мурманске и Норильске .

Пик радиоактивности возникнет в ночь на 10 декабря. В это время будет весьма нелегко заснуть, передает МИР24.

Петрукович заявил, что к вечернему времени суток можно будет оценить расстояние, на каком расстоянии возникшая на Солнце вспышка оказалась от нашей планеты, о чем писала "Свободная Пресса". Сильных потрясений ожидать не стоит, однако в некоторых частях планеты могут произойти помехи, о чем эксперт заявил в интервью телеканалу "Звезда".

Ранее сообщалось о том, что увидеть северное сияние могут жители Москвы и Санкт-Петербурга.