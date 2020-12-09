В Подмосковье пруд начал издавать фантастические звуки

Местные жители не могли найти объяснение паранормальному явлению

Сегодня в Реутове неспокойно. Внимание горожан привлек Фабричный пруд. А точнее, странные сигналы, которые внезапно начал подавать водоем.

В "Инстаграм" этого подмосковного городка разместили видео, на котором слышно, как из пруда доносятся звуки, схожие с теми, что издают лазерные бластеры в фантастических кинолентах.

Некоторые даже подумали, что это какой-то розыгрыш. Однако в администрации парков разъяснили, что все дело в перемещении льдин. Оказалось, что они медленно меняют свое положение, и это явление сопровождается весьма необычными звуками, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, в Московской области недавно произошло печальное событие. Рабочий насмерть задавил коллегу погрузчиком.

Ольга ФЕДОРОВА

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