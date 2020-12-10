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Прототип судна Starship SN8, созданного для осуществления полетов на Марс, взорвался при посадке в ходе испытательного полета в Соединенных Штатах. Прямую трансляцию вела компания SpaceX, которая занимается разработкой судна.
В самой компании заявили, что причиной инцидента стал низкий уровень давления в топливном отсеке, из-за чего развилась скорость приземления, а посадка стала жесткой.
Запуск корабля провели у одного из населенных пунктов Техаса. На протяжении нескольких минут судно поднималось для достижения уровня заданной высоты, после чего приступило к плавному спуску на землю.
Во время снижения SN8 не смог ровно опуститься на площадку. В этот момент корабль взорвался.
Cам руководитель компании Илон Маск заявил на своей странице в "Твиттер", что доволен результатами испытания.
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