Космический корабль США взорвался через несколько минут после запуска

В SpaceX довольны результатами испытания, несмотря на инцидент

Прототип судна Starship SN8, созданного для осуществления полетов на Марс, взорвался при посадке в ходе испытательного полета в Соединенных Штатах. Прямую трансляцию вела компания SpaceX, которая занимается разработкой судна.

В самой компании заявили, что причиной инцидента стал низкий уровень давления в топливном отсеке, из-за чего развилась скорость приземления, а посадка стала жесткой.

Запуск корабля провели у одного из населенных пунктов Техаса. На протяжении нескольких минут судно поднималось для достижения уровня заданной высоты, после чего приступило к плавному спуску на землю.

Во время снижения SN8 не смог ровно опуститься на площадку. В этот момент корабль взорвался.

Cам руководитель компании Илон Маск заявил на своей странице в "Твиттер", что доволен результатами испытания.

Егор МАЛКОВ

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