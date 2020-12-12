На МКС отказала система питания

Отключились несколько важных элементов станции

На Международной космической станции произошел отказ системы питания, часть оборудования отключилась. 

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на трансляцию переговоров экипажа с Землей, авария произошла в американском сегменте МКС. С наружной части него находится ферма с восемью панелями солнечных батарей. 

Утром из Центра полетов астронавтам сообщили, что снаружи отключился блок зарядки-разрядки аккумуляторной батареи. Из-за этого поступление электричества в блок сократилось на треть. Были отключены датчики дыма, компьютер, перестала работать высокоскоростная связь с Землей, а также системы обеспечения ориентации станции в пространстве. 

Эксперты полагают, что МКС может прийти в негодность уже через пять лет. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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