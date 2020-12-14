Рогозин не сдержался из-за пуска ракеты "Ангара-А5"

Рогозин не сдержался из-за пуска ракеты "Ангара-А5"
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава Роскосмоса весьма эмоционально отреагировал на успех

Благополучный запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" весьма удивил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Личными переживаниями на этот счет высокопоставленный россиянин поделился на своей странице в "Твиттер".

"Она летает, черт возьми!!!" – не сдерживает эмоциональный всплеск Рогозин.

Восторженный пост руководитель Роскосмоса сопроводил фотографией ракеты на старте. Она начала свой путь в космос с плисецкого космодрома.

Напомним, сегодня российский космический летательный аппарат с успехом выполнил доставку макета спутника в космос. Благополучное отделение орбитального блока от третьей ступени ракеты было осуществлено спустя 12 минут после старта, пишет РИА "Новости".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как запуск российской космической ракеты довел американцев до нервного срыва.

Ольга ФЕДОРОВА

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