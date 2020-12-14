Основоположник мировой космонавтики желал людям счастья, а предсказывал ужасы

Константин Циолковский интересовался не только происходящим во Вселенной, но и делился соображениями о будущем. Одно из его предсказаний ужаснуло многих.

Создатель первой русской ракеты писал, что хочет светлой и счастливой жизни для населения Земли. Однако его предсказания говорили об обратном.

В частности, на десятой странице статьи "Мои идеи монизма в 24 году" он сообщил, что наступит время, когда на Земле не окажется ни одного животного. Останутся только люди.

Они будут питаться лишь растениями. Из них же станут производить одежду, предсказывал Циолковский.

Это пророчества начали сбываться. На нашей планете уже бесследно исчезли 844 вида живых существ.

Происходит подобное из-за деятельности человека. Учения НАТО. во время которых используются сонары большой мощности, могли спровоцироватьмассовый выброс на берег и гибель сотен китов. Ударил по природе и недавний разлив нефтепродуктов в Норильске.

Ранее другой ученый напророчил россиянам беды в 2021 году. "Политический Нострадамус" – историк Валерий Соловей предупредил, что жителей нашей страны ожидает еще большее падение доходов.

