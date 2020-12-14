На переданных с Красной планеты снимках обнаружено необычное явление

Вопрос, есть ли жизнь на Марсе, давно волнует не только астрономов, но и уфологов. Один из них заметил, что там происходит движение.

Исследователь Скотт Уаринг после очередного изучения фотографий, снятых марсоходом Spirit в 2009 году, сделал новое открытие. Он сообщил, что на Красной планете "прыгают" камни.

Навигационная камера марсохода запечатлела несколько булыжников в разное время. Уфолог рассмотрел на одних кадрах между парой камней что-то темное. На сделанных позже этого не увидел – будто нечто перебралось на другое место.

Другие, маленькие, объекты также то показывались, то пропадали. Это дало уфологу повод задуматься. В результате он пришел к определенным выводам.

Жизнь на Красной планете все-таки есть, подытожил Уаринг. И некоторые существа там похожи на камни, пишет "Комсомольская правда".

Ранее стало известно, что на Марсе могут выжить посланцы с Земли. Это микроорганизмы, которые обитают в грунте нашей планеты, отметили российские биологи.