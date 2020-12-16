Мини-апокалипсис растянется на шесть дней

В среду, 16 декабря, начнется мощнейшая за 300 лет магнитная буря, и тьма поглотит весь мир. Такое пугающее предупреждение выдали некоторые ученые.

Это произойдет из-за сильных вспышек на Солнце. И продлится космическое явление до 22 декабря, то есть целых шесть дней, в течение которых на небе будут загораться огоньки и появляться сияние.

Произошедшее окажет влияние на всех. У многих заболит голова, ухудшится самочувствие. Возможны повсеместные отключения электричества и интернета.

Другие астрономы не согласны с коллегами. Они считают, что нынешняя магнитная буря способна вызвать недомогания, особенно у метеозависимых людей, но ужасного ничего не случится, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось о магнитной буре в конце первой декады этого месяца. Из-за нее в отдельных регионах России ожидались яркие северные сияния.

До этого жителей нашей страны предупредили о сильных магнитных бурях в декабре. Последняя должна обрушиться на Землю перед самым Новым годом.