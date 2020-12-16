Большинство объектов приблизится к планете уже 16 декабря

Пять крупных астероидов летят по направлению к Земле. Ожидается, что три космических тела из приближающейся группы приблизятся на минимально возможное расстояние к планете по выявленной траектории уже 16 декабря, о чем заявили в NASA.

По словам аналитиков американского госуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства, размеры космических тел в диаметре составляют от 10 до 24 метров. Самый ближайший астероид окажется от Земли на расстоянии 343 тысяч километров.

Подобный сценарий специалисты космического агентства США прогнозируют на 18 декабря – согласно приведенным данным, уже 18 декабря на минимальном расстоянии от планеты окажутся еще два астероида – 6,8 и 30 метров в диаметре соответственно. Меньшее по размеру космическое тело окажется от планеты в 57,1 тысячи километров, отмечается на официальном портале NASA.

В ноябре сообщалось о прогнозируемом приближении куда более опасного и крупного объекта: американские специалисты заявляли об ожидаемом появлении околоземного объекта высотой в 510 метров, летящего со скоростью 25 километров в секунду.