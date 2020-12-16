Земле угрожает столкновение с пятью астероидами - NASA

Земле угрожает столкновение с пятью астероидами - NASA
Фото: pixabay.com
Большинство объектов приблизится к планете уже 16 декабря

Пять крупных астероидов летят по направлению к Земле. Ожидается, что три космических тела из приближающейся группы приблизятся на минимально возможное расстояние к планете по выявленной траектории уже 16 декабря, о чем заявили в NASA.

По словам аналитиков американского госуправления по аэронавтике и исследованию космического пространства, размеры космических тел в диаметре составляют от 10 до 24 метров. Самый ближайший астероид окажется от Земли на расстоянии 343 тысяч километров.

Подобный сценарий специалисты космического агентства США прогнозируют на 18 декабря – согласно приведенным данным, уже 18 декабря на минимальном расстоянии от планеты окажутся еще два астероида – 6,8 и 30 метров в диаметре соответственно. Меньшее по размеру космическое тело окажется от планеты в 57,1 тысячи километров, отмечается на официальном портале NASA.

В ноябре сообщалось о прогнозируемом приближении куда более опасного и крупного объекта: американские специалисты заявляли об ожидаемом появлении околоземного объекта высотой в 510 метров, летящего со скоростью 25 километров в секунду.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Байден изменит политику США в отношении "Северного потока-2" - сенатор

Новый хозяин Белого дома не станет ссориться с Берлином

Москва опровергла заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе

Российские военные помогли освободиться десяткам армянским добровольцам в Гадруте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей