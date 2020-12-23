На Землю упал метеорит: подробности происшествия

На Землю упал метеорит: подробности происшествия
Фото: pixabay.com
Космическое тело приземлилось на территории Китая

Китайский сейсмологический центр сделал сенсационное заявление. Оказалось, что в провинции Цинхай зафиксировано падение небесного объекта, который с высокой долей вероятности является метеоритом.  

Необычное природное явление произошло сегодня ранним утром, пишет РИА "Новости".

Отметим, провинция Цинхай славится тем, что там проводится большинство испытаний ядерного оружия.

Телеграм-канал издания "Комсомольская правда" опубликовал видеоролик, на котором видно движение космического объекта по небесным просторам. Огромный светящийся шар проносится над вершинами горной цепи. На других кадрах видно, как яркий свет от болида освещает ночную улицу.

Данных о нанесенном ущербе или жертвах пока нет.

Ранее сообщалось, как Кубани засняли падение метеорита.  Стать очевидцем завораживающего космического явления посчастливилось жителю Краснодарского края.

Ольга ФЕДОРОВА

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