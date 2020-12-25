Под поверхностью космических тел может быть вода

Спутники Урана – Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон – могут вполне оказаться пригодными для жизни. К такому выводу пришли ученые после изучения снимков 1986 года.

По мнению исследователей, увиденные ими хребты, долины и складки вероятно являются остатками водяных струй, которые вырвались из скрытых океанов спутников и сразу замерзли, пишет The Independent.

Специалисты также считают, что жизнь может быть на Европе, спутнике Юпитера, и Энцеладе, который является спутником Сатурна. Под их плотной ледяной коркой, возможно, есть вода, а значит, и шанс для зарождения простейших организмов, передает "МИР24".

Ранее ученые из России доказали, что на Марсе могут выживать некоторые микроорганизмы.