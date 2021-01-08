Врач рассказал о происходящем с душой после смерти

Профессор заявил, что ада и рая не существует

Однако после смерти существование не заканчивается.

Загробная жизнь издревле волновала человечество. Однако никому доподлинно не известно, что же на самом деле происходит после смерти. Попадает ли душа в новое тело или отправляется в иные миры – в разных религиях мира на эти вопросы даются разные ответы.

Врач и профессор Института регенеративной медицины в Медицинской школе Университета Уэйк Форест Роберт Поль Ланц считает, что душа после смерти тела "телепортируется" в параллельные миры. Свою теорию он объясняет законом сохранения энергии. Она, как известно, не может просто бесследно исчезнуть. Энергия не умирает, напомнил врач.

При этом он добавил, что вселенных существует бесконечное число, и все, что может произойти, случается в одной из них. А смерти в этих бесчисленных сценариях нет.

"так как все они существуют одновременно, независимо от того, что происходит в любой из них",

цитирует эксперта Ufatime.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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