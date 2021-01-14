Обнародованы результаты наблюдений за последние 50 лет

Центральное разведывательное управление решило доказать, что ему нечего скрывать. И рассекретило все свои документы по неопознанным летающим объектам. Тем самым были обнародованы результаты наблюдений ЦРУ за последние 50 лет. Все случаи, связанные с НЛО, описаны на целых 2870 страницах. Все они нынче доступны, а ранее была открыта лишь треть.

Архивные файлы занесены на диск. Его передали Джону Гринвальду-младшему, который основал сайт, где с середины 1990-х публиковались официальные документы, связанные с неопознанными объектами. Он же постоянно требовал обнародовать все, что было у разведки. И ЦРУ выполнило их, подчиняясь Закону о свободе информации.

Пентагон и американская полиция также раскрывали свои архивы об НЛО, но частично. А ЦРУ заверило, что на этот раз выдало все, чему Гринвальд-младшийне верит. Это "полный архив ВСЕХ записей ЦРУ, связанных с НЛО, за более чем полвека", сообщает The Black Vault в "Твиттер".

Все документы разведки не появлялись до этого нигде. В них записаны отчеты о наблюдениях за непонятными явлениями, в том числе – о передвижении по воздуху аномальных аппаратов, которые не были установлены теми, кто их видел.

При этом никаких выводов об инопланетянах и их летательных аппаратах в рассекреченных документах нет. Как и доказательств их существования. При этом количество случаев наблюдения за подобными явлениями слишком велико, но никто не знает, как их объяснить.

Перед новым годом НЛО заметили в небе над Гавайями. Жители одного из островов 31 декабря успели снять на камеры большой по размерам объект, двигавшийся по небу.