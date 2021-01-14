Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Последствия необычного космического явления зафиксировали
астрономы. Расположенная в другой галактике звезда выбросила поток энергии,
который докатился до Солнечной системы.
Бороздящие просторы за пределами нашей планеты аппараты зафиксировали гамма-всплески неподалеку от Земли. Такое явление обычно является последствием столкновения двух огромных магнетаров (нейтронных звезд).
Находящимся в космосе датчикам удалось зафиксировать выброс энергии сначала неподалеку от Марса, затем излучение зафиксировал спутник, расположенный между Землей и Солнцем, а после потоки энергии обрушились на нашу планету, сообщает издание Nature Astronomy.
К слову, на днях в интернете появились кадры взрыва метеорита над Камчатским краем. Энергия от этого события, по оценкам ученых, составила от 1 до 5 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Берлин обвинили действиях против европейских партнеров