или Мощный взрыв в другой галактике отозвался на Земле

Излучение взрыва из другой галактики дотянулось до Земли
Фото: CHROMORANGE / Ralf Decker/www.globallookpress.com
Огромная нейтронная звезда выбросила колоссальное количество энергии

Последствия необычного космического явления зафиксировали астрономы. Расположенная в другой галактике звезда выбросила поток энергии, который докатился до Солнечной системы.

Бороздящие просторы за пределами нашей планеты аппараты зафиксировали гамма-всплески неподалеку от Земли. Такое явление обычно является последствием столкновения двух огромных магнетаров (нейтронных звезд).

Находящимся в космосе датчикам удалось зафиксировать выброс энергии сначала неподалеку от Марса, затем излучение зафиксировал спутник, расположенный между Землей и Солнцем, а после потоки энергии обрушились на нашу планету, сообщает издание Nature Astronomy.

К слову, на днях в интернете появились кадры взрыва метеорита над Камчатским краем. Энергия от этого события, по оценкам ученых, составила от 1 до 5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Ольга ФЕДОРОВА

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