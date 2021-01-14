Огромная нейтронная звезда выбросила колоссальное количество энергии

Последствия необычного космического явления зафиксировали астрономы. Расположенная в другой галактике звезда выбросила поток энергии, который докатился до Солнечной системы.



Бороздящие просторы за пределами нашей планеты аппараты зафиксировали гамма-всплески неподалеку от Земли. Такое явление обычно является последствием столкновения двух огромных магнетаров (нейтронных звезд).

Находящимся в космосе датчикам удалось зафиксировать выброс энергии сначала неподалеку от Марса, затем излучение зафиксировал спутник, расположенный между Землей и Солнцем, а после потоки энергии обрушились на нашу планету, сообщает издание Nature Astronomy.

К слову, на днях в интернете появились кадры взрыва метеорита над Камчатским краем. Энергия от этого события, по оценкам ученых, составила от 1 до 5 килотонн в тротиловом эквиваленте.