Отечественные разработки позволяют разглядеть на орбите Земли необычные природные явления

Российские разработки позволяют разглядеть в ионосфере потоки "эльфов" благодаря особому прибору, позволяющему провести детальное наблюдение за необычными природными явлениями, в то время как европейские технологии не могут похвастаться такой возможностью. Об этом заявил завлаборатории НИИ ядерной физики (НИИЯФ) МГУ Павел Климов.

Ранее Европейское космическое агентство выступило с заявлением о фиксации редких явлений с "синими струями", которые поднимались с Земли на высоту в 50 километров вместе с "эльфами" – кольцами оптического и ультрафиолетового излучения.

Российский ученый объяснил, что европейцы лишены возможности понаблюдать за тем, каким образом развиваются "эльфы", так как не располагают оборудованием с высоким временным разрешением. Европа может лишь разобраться в самом спектре излучения.

"Если короткое излучение в ультрафиолете, то, скорее всего, это эльф", – сообщил Климов.

Специалист добавил, что расположенный на борту МКС российский прибор "УФ-атмосфера", работающий параллельно с европейским, позволяет увидеть в деталях пространственно-временную картину с помощью временного разрешения в 2,5 микросекунды. Сам телескоп, разработанный в РФ, в два раза точнее европейского.

Подобных "эльфов", отметил Климов в интервью РИА Новости, зарегистрировано порядка 15-20 штук.

Ранее внимание СМИ привлекло появление огненного шара, который заметили во время трансляции с борта МКС.