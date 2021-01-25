Добиться равноправного партнерства не удалось

Представителей России лишили возможности участвовать в лунной программе. Они исключены из группы экспертов, созданной для обсуждения перспектив станции Gateway, рассказал источник в отечественной ракетно-космической отрасли.

Нашу страну, по его словам, вычеркнули из рассылок писем, обсуждений и доступа к материалам после нескольких обращений с просьбой повысить ее роль в проекте. Таким образом, добиться равноправного партнерства не удалось.

В последний раз посланники РФ участвовали во встрече по проекту в июне 2020 года. Тогда прошел организованный NASA онлайн-брифинг по вопросам освоения Луны и, сообщает РИА "Новости" со сслылкой на пресс-службу Роскосмоса.

Американская программа работы на орбите спутника Земли предполагает создание станции Gateway. В этом деле России позволили изготовить только шлюз для выходов в открытый космос, отмечает "Свободная пресса".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в октябре прошлого года говорил о вынужденном слабом участии России в проекте США по созданию окололунной станции. И добавил, что ситуация изменится, если решения по проекту будут приниматься на равных условиях, напоминает URA.RU.