Ученым удалось воссоздать события печального дня

С даты трагедии на перевале Дятлова прошло более 60 лет, однако эта загадочная история до сих пор будоражит умы исследователей по всему миру. По мнению команды ученых из Швейцарии, причиной смерти всех членов туристической группы была микролавина.



Стоит отметить, что изначально схождение снежного покрова рассматривалось как основная версия трагедии. Однако травмы у дятловцев были не характерны для тех, что люди получают при сходе лавины. Более того, имелись несостыковки по времени. Однако европейцам удалось разрешить все неувязки.

Ученые создали модель лавинообразного схода небольшой плиты из снега. Именно микролавина, по мнению швейцарцев, стала причиной трагедии. По расчетам исследователей, такой снежный пласт мог сойти примерно через 9-13 часов после того, как члены группы прорубили снег с целью защитить свою палатку от ветров.

Плотный снежный пласт небольшой толщины вполне мог привести к травмам, которые получили дятловцы, указано в журнале Communications Earth & Environment.

Стихия обрушилась на людей ночью, они выбежали из палатки и были сбиты лавиной. Позже из-за переохлаждения израненные туристы умерли.

Отметим, вокруг этой истории бродит немало слухов. Недавно в группе Дятлова нашли немецкого диверсанта.