Американская разведка раскрыла детали экстрасенсорных экспериментов в СССР

Американская разведка раскрыла детали экстрасенсорных экспериментов в СССР
Фото: Arkadius Kozera/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Советские ученые научились передавать мысли на расстоянии

Сенсационные публикации появились в ряде зарубежных СМИ. Оказалось, что около 40 лет назад ученые из СССР активно и успешно занимались паранормальными экспериментами.

Такие сведения приводятся в недавно рассекреченных материалах ЦРУ. По данным американских разведчиков, таинственный институт находился в Новосибирске. ЦРУшники подробно описали и задокументировали данные об успехах наших ученых.

Так, сообщается, что кандидат медицинских наук Константин Бутейко сумел создать методику "чтения мыслей" на расстоянии. Его товарищ известный биофизик Влаиль Казначеев практически довел эту методику до совершенства, пишет Daily Mail.

Также в материалах разведчиков указано, как советские ученые осуществляли эксперимент по "передаче биоэнергии человеку". Участник исследований должен был сесть в центре комнаты между двумя вогнутыми зеркальными поверхностями. А ученые в это время посылали ему "энергетические потоки".

Кстати, недавно Астрономы высказались о возможном происхождении таинственной планеты X. Космическое тело может оказаться возникшей после Большого Взрыва черной дырой.

Ольга ФЕДОРОВА

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