Тайну "света в конце тоннеля" после смерти раскрыл ученый

Тайну "света в конце тоннеля" после смерти раскрыл ученый
Фото: Joe Cornish/Arcaid/www.globallookpress.com
Те, кто временно покидал этот мир, испытали одинаковые ощущения

О том, что люди видят яркий "свет в конце тоннеля" во время клинической смерти, говорилось много раз. Почему так происходит, объяснил профессор Коркского университета, биохимик Уильям Ревилл.

Покидавшие на время этот мир испытали одинаковые ощущения . Они рассказали, что в такой момент чувствовали тепло и будто парили над своим телом, отделившись от него.

Их притягивал приближающийся яркий свет. Из-за этого некоторые решили, что жизнь после смерти все-таки есть.

Такой "околосмертный опыт" получают те, кто перенес сердечный приступ, асфиксию и другие тяжелые недуги. Подобные видения указывают на активность умирающего мозга в момент падения уровня кислорода и роста объема углекислого газа в организме, рассказал ученый.

Кислород постепенно убывает в сетчатке глаза с периферии к центру. Из-за этого развивается "тоннельное зрение", отметил специалист. 

Существует мнение, что ощущения пережившего клиническую смерть человека доказывают существование сознания независимо от мозга. И профессор Ревилл допускает такую возможность. Бестелесное сознание пока не исключено окончательно, заключил он, передает Express.  

Полина ДОРОЖКИНА

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