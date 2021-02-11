Землянам, отправившимся на Красную планету, найденный яд не повредит

На Марсе впервые нашли хлористый водород. Он представляет серьезную опасность для биологических организмов, поэтому их жизнь там невозможна.

Ядовитое вещество обнаружено в атмосфере Красной планеты. Это стало открытием, которого "не ожидали", отметил ведущий научный сотрудник Института экономических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с корреспондентом "Интерфакса".

По его словам, хлороводород ставит под сомнение жизнь на Марсе в виде, привычном для обитателей Земли. Однако есть и другие формы, не известные современной биологии.

Обнаруженный спектрометром аппарата Trace Gas Orbiter яд не станет препятствием для дальнейших исследований Красной планеты, передает URA.RU. Его концентрация не опасна для людей, которые могут прибыть туда с экспедицией.