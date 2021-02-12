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Китайский зонд "Тяньвэнь-1" отправил на Землю первый ролик с орбиты Марса, на которую он успешно вышел 10 февраля. Кадры публикует Центральное телевидение Китая.
Камера беспилотника сняла рельеф планеты. На видео можно рассмотреть, как Марс сначала появляется, а затем пропадает из поля зрения. Аппарат двигался от освещенной Солнцем части планеты и затем улетел в темноту.
Первый китайский зонд по исследованию Марса, запущенный в космос 23 июля, успешно выполнил задачу по вращению на орбите планеты 10 февраля. Посадка зонда запланирована на май-июнь.
Китайская миссия по исследованию Марса предполагает изучение грунта, климата и ионосферы планеты. В случае успеха ученые смогут приблизиться к разгадке происхождение космического объекта.
Также в ходе миссии исследователи надеются найти возможные признаки жизни на Марсе, чтобы выяснить, может ли быть эта планета пригодна для людей в будущем, пишет РИА "Новости".
Недавно ученые обнаружили на Марсе ядовитое вещество - хлористый водород. Эта находка ставит под сомнение существование жизни на планете.
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