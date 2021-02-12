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Вот уже несколько веков тайна Стоунхенджа не дает многим ученым покоя. С каждым годом появляется все больше загадочных теорий, которые заставляют поверить в инопланетное происхождение памятника архитектуры. Однако экспертам удалось выяснить, что камни, из которых состоит Стоунхендж, могли быть доставлены в графство Уилтшир из Уэльса.
Археологи выяснили, что загадочные голубые монолиты, которые формируют внутренний круг археологического памятника, были добыты в каменоломнях Уэльса, пишет журнал Antiquity. Для подтверждения такой неожиданной догадки ученые продолжили поиски.
В результате на участке под названием Ваун-Маун им удалось найти несколько крупных камней, которые тоже были сложены в форме большой арки. Однако была и другая находка – шесть пустых каменных ям, которые появились примерно в 3400 году до нашей эры. Тогда же, кстати, и появился сам Стоунхендж.
Более того, совпадают и диаметры монолитов – 110 метров. Иными словами, не исключено, что камни, которые изначально были в Уэльсе, просто перевезли в Солсбери.
Археологи намерены продолжить исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу.
Ранее ученые развеяли один из мифов происхождения Стоунхенджа. Исследователи доказали, что алтарные камни памятника доставлялись к месту возведения сухопутным путем.
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