Родиной "самого загадочного памятника" может являться Уэльс

Вот уже несколько веков тайна Стоунхенджа не дает многим ученым покоя. С каждым годом появляется все больше загадочных теорий, которые заставляют поверить в инопланетное происхождение памятника архитектуры. Однако экспертам удалось выяснить, что камни, из которых состоит Стоунхендж, могли быть доставлены в графство Уилтшир из Уэльса.

Археологи выяснили, что загадочные голубые монолиты, которые формируют внутренний круг археологического памятника, были добыты в каменоломнях Уэльса, пишет журнал Antiquity. Для подтверждения такой неожиданной догадки ученые продолжили поиски.

В результате на участке под названием Ваун-Маун им удалось найти несколько крупных камней, которые тоже были сложены в форме большой арки. Однако была и другая находка – шесть пустых каменных ям, которые появились примерно в 3400 году до нашей эры. Тогда же, кстати, и появился сам Стоунхендж.

Более того, совпадают и диаметры монолитов – 110 метров. Иными словами, не исключено, что камни, которые изначально были в Уэльсе, просто перевезли в Солсбери.

Археологи намерены продолжить исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу.

Ранее ученые развеяли один из мифов происхождения Стоунхенджа. Исследователи доказали, что алтарные камни памятника доставлялись к месту возведения сухопутным путем.