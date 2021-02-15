Неизвестные обитатели напоминают губки

Странные живые существа были обнаружены учеными под шельфовым ледником на дне моря. Их нашли, когда проводили бурение в Антарктиде.

До этих пор неизвестные обитатели глубин напоминают губки. То, что они находятся там, стало открытием, ведь принято считать, что в этом месте нет жизни.

Шельфовые ледники расположены на 1,5 млн с лишним кв. км у берегов Антарктиды. Море под ними является самым неизученным на Земле.

Британские исследователи антарктических глубин пробурили восемь небольших скважин на леднике Фильхнера. И сделали несколько значимых открытий.

Когда специалисты рассмотрели в закрепленной на конце троса видеокамере, опущенной на глубину 900 м в 260 км от берега, достигла валуны на морском дне. На них без движения находились неизвестные живые организмы, похожие на губки.

На шельфе Антарктиды такая находка стала первой за время исследований. До этого бытовала гипотеза. что в этих местах могут существовать небольшие хищные рыбы, черви, медузы или криль. Ведь, чем дальше от проникающего в воду солнечного света жизнь становится менее распространенной, и зависящие от фотосинтеза и поступления пищи сверху организмы исчезают.

От обнаруженных живых организмов до ближайшего источника фотосинтеза 1,5 тыс. километров. Британские ученые предположили, что обнаруженные существа питаются тем, что высвобождается при таянии ледника или соединением просачивающихся со дна моря метановых струй.

Специалисты планируют выяснить, когда и как неизвестные существа попали под ледник, чем они питаются на самом деле. Интересует специалистов степернь распространения валунов, покрытых живыми организмами и их судьба в случае разрушения ледника, под которым их нашли.

Для этого требуются искать совершенно новые способы исследований, рассказал один из исследователей. Однако таких еще нет, констатировал он в статье опубликованной в Frontiers in Marine Science.

Ранее в Антарктиде один из пользователей Сети рассмотрел останки загадочного существа. Он решил, что это скелет большого доисторического животного.