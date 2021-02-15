Необычным явлением заинтересовались специалисты Кембриджского университета

Рядом с украинской станцией "Академик Вернадский", расположенной на территории Антарктиде, "зацвел" снежный покров, который приобрел зелено-красный цвет по непонятным причинам. Однако, утверждают эксперты Национального антарктического научного центра в Киеве, причина кроется в развитии микроскопических водорослей, которые начинают появляться при возникновении благоприятных погодных условий.

По словам специалистов, каждый цвет зависит от пигмента. Красный цвет образован каротиновым слоем.

Как отметили украинские специалисты, "снежное цветение" приводит к изменению климатических условий – из-за появления окраса покров отражает меньше солнечных лучей и начинает быстрее таять. В итоге в нем появляется все больше ярко-красочных водорослей, которые ускоряют процесс таяния.

В научном центре также указали на то, что цветение снега было выявлено на территории станции Украины еще в прошлом году – тогда новость подхватили многие научные издания. Информация дошла и до Кембриджского университета, представители которого предложили украинским коллегам провести совместное исследование для определения общей площади красочного покрова в летний сезон.

"Исследование планируется в ближайшее время за счет проверки на сайте спутниковых фото. Результаты этой работы позволят по-новому оценить масштабы таяния антарктического снега в результате глобального потепления", – отметили в центре Вернадского.

Ранее сообщалось об открытии неизвестных организмов под шельфовым ледником на морском дне в Антарктиде.